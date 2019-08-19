Malkara'da 44 ünite kan bağışlandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası için kurulan çadırdaki etkinliğe ilçe sakinleri duyarlılık örneği gösterdi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:41 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası için kurulan çadırdaki etkinliğe ilçe sakinleri duyarlılık örneği gösterdi.
Malkara Hükümet
Konağı önünde Kızılay
Kan Bağışı ve kurulan Türk Kızılayı
çadırında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, Türk Kızılayı Edirne
Şubesi Kan Merkezi'nden Dr. İbrahim Dedemehmet, Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Serpil Evrensel, Trakya Üniversitesi
(TÜ) Gençlik Kolları Topluluk Başkanı Batuhan Tunalı ile ve Türk Kızılayı Edirne Şubesi sağlık çalışanları Melek Albayrak ile Nihal Karakaş görev aldı.
Kan bağışında bulunan duyarlı Malkara sakini Kemalettin Yavuz, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunmasını tavsiye etti. Etkinlikte, 44 ünite kan bağışlandığı belirtildi. - TEKİRDAĞ
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