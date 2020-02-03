Malkara'da arıcılara seminer verildi - Son Dakika
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Malkara'da arıcılara seminer verildi

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arıcılıkta istenilen verimi alabilmek amacıyla arıcılara "Bal Arılarında Beslenme" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Malkara'da arıcılara seminer verildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arıcılıkta istenilen verimi alabilmek amacıyla arıcılara "Bal Arılarında Beslenme" konulu eğitim semineri düzenlendi.


Tekirdağ Arıcılar Birliği'nce Malkara Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen seminerde, Yüksek Ziraat Mühendisi Onur Bayram Kavak tarafından, bal arılarında beslenme, iklim değişikliklerinin beslenme üzerindeki etkileri, bal arılarının beslenmesinde doğal besin maddeleri olan polen ve proteinin önemi, arıların bakımı ve kontrolleri konularında açıklamalarda bulunuldu. Sunum sonunda, bal üreticilerinin yönelttiği sorular cevapladı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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