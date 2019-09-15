Malkara'da barajda erkek cesedi bulundu

Malkara Kadıköy Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarmayı arayan bir çoban Kadıköy Barajı'nda ceset olduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma kıyıdaki cesedi karaya çıkardı. Uzun süredir suda olduğu için çürümeye başlayan 30-35 yaşlarındaki erkek ceset savcının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.