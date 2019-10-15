Malkara'da baraka yangını
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun ve arı kovanlarının bulunduğu bir barakada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun ve arı kovanlarının bulunduğu bir barakada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde arılara tütsü verildiği sırada Nezife Dinç'e ait barakada yangın çıktı. Büyüyen yangın üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu tuğla barakada maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan su motoru ve odunlar küle döndü. - TEKİRDAĞ
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