Son Dakika Haberleri: Malkara'da baraka yangını
Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da baraka yangını

Malkara'da baraka yangını

53 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun ve arı kovanlarının bulunduğu bir barakada yangın çıktı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun ve arı kovanlarının bulunduğu bir barakada yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde arılara tütsü verildiği sırada Nezife Dinç'e ait barakada yangın çıktı. Büyüyen yangın üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangın sonucu tuğla barakada maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan su motoru ve odunlar küle döndü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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