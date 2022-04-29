Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

29.04.2022 09:12
Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Malkara ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi sürücüler denetlendi.

Malkara ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi sürücüler denetlendi.

Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Tekirdağ- Çanakkale kara yolunda yaptığı denetimde, araçları durdurarak evrakları inceledi.

Sürücülere ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipleri, bayram öncesi yaşanabilecek trafik kazalarına karşı alınan tedbirler ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca yolculuk yapan çocuklara trafik polisleri tarafından kırmızı düdük ve trafik dedektifi kartları verildi.

???????

YORUMLAR
500
Otogarda bayram yoğunluğu Otogarda bayram yoğunluğu SANKO Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı kutlaması SANKO Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı kutlaması

Ramazan Bayramı, Çanakkale, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
07:58 29 Nisan'da hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: Malkara'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement