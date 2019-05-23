Son Dakika Haberleri: Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandı

Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandı

10 saat önce

Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin adet istiflenmiş sebze sandığı alev alev yandı.

Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin adet istiflenmiş sebze sandığı alev alev yandı.
Olay, Malkara girişinde bulunan Pullukçu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden bir çiftçiye ait yaklaşık bin adet istiflenmiş tahta sebze sandığı, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.
Yangının ardından küle dönen yaklaşık bin sandık, kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili konuşan Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyesi Salih Engin, "Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz. Ekipler daha da büyümeden yangını kontrol altına aldı" diye konuştu.
Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:24 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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