Son Dakika Haberleri: Malkara'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı

Malkara'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı

1 saat önce

Malkara'da bir halı sahanın kafeteryasında çıkan yangında, kafeterya kullanılmaz hale geldi.

Malkara'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı, System.String[]
Malkara'da bir halı sahanın kafeteryasında çıkan yangında, kafeterya kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Fikriye Bozkan'ın işlettiği halı sahanın kafeterya bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle, Orman İşletme Şefliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi Gurup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye 1 saat süren çalışması sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu kafeterya kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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