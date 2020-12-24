Malkara'da bir kişinin kayınpederi ve kayınvalidesini darbettiği iddia edildi - Son Dakika

Malkara'da bir kişinin kayınpederi ve kayınvalidesini darbettiği iddia edildi

Malkara ilçesinde damatları tarafından darbedildiği öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malkara ilçesinde damatları tarafından darbedildiği öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre E.G., Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak'ta eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Burada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada hafif yaralanan E.G'nin kayınpederi Mümin ve eşi Emine Güngül ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.G., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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