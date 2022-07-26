Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

26.07.2022 14:42
Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Makara- Keşan D110 Karayolu'nda S. B. (34) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Malkara çıkışındaki kavşaktan çıkış yapan A.K'nın kullandığı 34 ZN 0211 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle otomobilde bulunan Aynur K. yaralandı. Yaralı ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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