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Malkara'da bisikletten düşen çocuk yaralandı

10 dakika önce

Malkara ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Malkara'da bisikletten düşen çocuk yaralandı, System.String[]

Malkara ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Sağlamtaş Mahallesi'nde bisikletiyle gezen 16 yaşındaki Koray K., dengesini kaybederek düştü.

Düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlamtaş, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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