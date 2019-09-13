Malkara'da bisikletten düşen çocuk yaralandı
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Malkara ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı.
Sağlamtaş Mahallesi'nde bisikletiyle gezen 16 yaşındaki Koray K., dengesini kaybederek düştü.
Düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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