Son Dakika Haberleri: Malkara'da buğday tarlasında yangın
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Malkara'da buğday tarlasında yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.

Malkara'da buğday tarlasında yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Evrenbey Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Malkara İtfaiye İstasyonu ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Buğday ekili yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:40 Kaynak: AA
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