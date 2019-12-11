Malkara'da çadırda yaşayan aileye devletin yardım eli uzandı - Son Dakika

Malkara ilçesinde ekonomik sıkıntıları nedeniyle çadırda yaşayan aileye, Malkara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce yardım edildi.

Boş bir araziye kurdukları naylon çadırda yaşayan biri down sendromlu 4 kişilik aileye, vakıf tarafından kiralık bir ev tutularak bir yıllık kirası ödendi.

Aileye ayrıca kömür ve yiyecek yardımı yapıldı.

Baba Ali Savrum, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntı ve hasta çocuklarının tedavi giderleri nedeniyle kira ödeyemediklerini belirterek, "Durumumuzu Malkara Kaymakamlığı görmüş. Hemen yardım elini uzattı. Bizlere bir ev tuttu, bir yıllık kiramızı ödedi. Kömür ve yiyecek yardımı yaptı. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.