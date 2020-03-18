Malkara'da Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara'da Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika

Malkara'da Çanakkale Zaferi kutlandı

7 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü için Malkara'da tören düzenlendi.

Malkara'da Çanakkale Zaferi kutlandı, System.String[]

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü için Malkara'da tören düzenlendi.


Şehitlik Abidesi'nde düzenlenen törene, Malkara İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Albay İzzet Erhan Tural, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Siyasi Parti Başkanları ve Temsilcileri, Malkara İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Remzi Barış, Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer ile Ersin Kaçar, STK Başkanları, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program son buldu. - TEKİRDAĞ

Çanakkale Zaferi, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:26 Kaynak: İHA

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