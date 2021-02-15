Malkara'da çatılardan sarkan buzlar temizleniyor - Son Dakika

Malkara ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesine başlandı.

İlçede 13 Şubat'ta başlayan kar yağışı etkisini yitirdi. Yağışın ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları vatandaşlar ve belediye ekiplerince temizliyor.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizleyemedikleri buzlar için belediye ekiplerinden yardım alıyor.

Bu arada ilçede pazartesi günleri kurulan pazar, caddenin karla kaplı olması nedeniyle bu hafta kurulamadı.