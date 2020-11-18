Malkara'da çeşitli suçlardan aranan kişi tutuklandı - Son Dakika

Malkara'da çeşitli suçlardan aranan kişi tutuklandı

Malkara ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi tutuklandı.

Malkara ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi tutuklandı. Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehaneden 200 lira, kırtasiyeden bin 300 lira ve bir kişinin de içerisinde 150 lira olan cüzdanını gasbettiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmayla gasp ve hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen D.A'yı (16) yakaladı. D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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