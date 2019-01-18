Son Dakika Haberleri: Malkara'da Çiftçilere Ayçiçeğinin Yeni Çeşitleri Tanıtıldı

Malkara'da Çiftçilere Ayçiçeğinin Yeni Çeşitleri Tanıtıldı

2 saat önce

Malkara Ziraat Odası tarafından çiftçilere yeni ayçiçeği çeşitlerini tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malkara'da Çiftçilere Ayçiçeğinin Yeni Çeşitleri Tanıtıldı, System.String[]
Malkara Ziraat Odası tarafından çiftçilere yeni ayçiçeği çeşitlerini tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan Pioneer Trakya Bölge Müdürü İsmail Öner, ilk olarak Pioneer firması ve faaliyetleri hakkında üreticilere bilgiler verdi. Toplantıda 2018 yılında Trakya'da görülen hastalık ve zararlılar hakkında bilgi veren Öner, hastalıkların yeni türleri hakkında da üreticileri bilgilendirdi.

Ayçiçeği tarımı, toprak işçiliği, gübre kullanımı, toprağa göre çeşit seçimi ve verem otu gibi konularda yaşanan son gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda, Pioneer firmasının yeni ürünleri de üreticilere tanıtıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

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