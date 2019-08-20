Malkara'da çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malkaralı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malkaralı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Malkara Ziraat Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, çiftçilerin desteklerden yeterince faydalanabilmeleri için tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleme konularında ayrıntılı bilgilendirmede bulunuldu.



Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Tarım İlçe Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde bilgi alabileceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz

Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi

ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı

Adalet sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi