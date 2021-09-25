Malkara'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yan yana bulunan tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hal geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Haşim Yel'e (42) ait kullanılmayan tek katlı iki ayrı evde meydana geldi. Bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede yandaki eve sıçradı. İki ayrı evdeki alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada sokağa çıkan mahalleli, alevlerin kendi evlerine sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.