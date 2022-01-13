Malkara'da çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Malkara ilçesinde çocuklar kar yağışının ardından plastik levhaların üzerinde kayarak karın keyfini yaşadı.
İlçede iki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilçede belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.
İlçe merkezindeki okulda bazı çocuklar plastik levhaların üzerinde karda kayarak güzel zaman geçirdi.
Çocuklar zaman zaman kartopu da oynadı.
Kaynak: AA
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