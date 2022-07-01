Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cansel Ç. (24) idaresindeki 59 LJ 027 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından otomobil alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malkara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika