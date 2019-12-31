Malkara'da doğal gaz değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Malkara ilçesinde doğal gaz değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malkara Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçede gerçekleştirilecek doğal gaz çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Yetkililer ile Malkara ilçemizde başlayacak olan doğal gaz çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Doğal gazın ilçemize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.