Malkara'da doğal gaz yarından itibaren kullanılabilecek - Son Dakika

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, ilçede işlemleri tamamlanan abonelerin yarından itibaren doğal gaz kullanabileceklerini söyledi.

Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerine yeni yıl müjdesi vermek istediğini söyledi.

Malkara'da yarından itibaren doğal gazın kullanıma gireceğini belirten Yurdakul, şöyle devam etti:

"2020-2021 yılı yatırım planlamaları kapsamında Zorlu Enerji tarafından şehrimizde 15 kilometre alt yapı çalışması yapıldı. Bu çalışmaların yapıldığı mahallelerde 500 binaya 500 servis kutusu takıldı. Bağlantıların yapıldığı yerlerde son testler yapılarak gazlama çalışmaları gerçekleştirildi. Böylelikle bu akşamdan itibaren Malkara'mız doğalgaza kavuşmuş olacak. Çalışmaların yapıldığı mahallelerimizde meskenlerinin tesisat çalışmalarını bitirmiş olan hemşehrilerimiz abone işlemlerini başlatabilirler. Yarından itibaren doğalgaz kullanmaya başlayabilirler."

Yurdakul, doğal gazı en kısa sürede tüm ilçede kullanıma sunmak için çalıştıklarını kaydetti.