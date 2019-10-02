Son Dakika Haberleri: Malkara'da eğitime destek
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Malkara'da eğitime destek

22 dakika önce

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası, 2019-2020 eğitim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere 82 bin 500 lira destek sağladı.

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Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası, 2019-2020 eğitim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere 82 bin 500 lira destek sağladı.

Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak eğitime destek verdiklerini söyledi.

Ayaz, şunları kaydetti:

"Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencileri belirliyor ve öğrenciler kuponlarla ihtiyacı olan kırtasiye, giyecek türü malzemeleri alıyorlar. Ticaret ve Sanayi Odası öğrencilerimiz için 42 bin 500 lira, Ticaret Borsası 40 bin lira eğitime destek verdi. Eğitime desteklerimiz devam edecektir. İlçede eğitim veren okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere kuponları dağıtılarak, giyecek ve kırtasiye malzemeleri almaları sağlanacak."

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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