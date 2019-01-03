Malkara'da Eğitime Kar Engeli
4 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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