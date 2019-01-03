Son Dakika Haberleri: Malkara'da Eğitime Kar Engeli

Malkara'da Eğitime Kar Engeli

4 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

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