Son Dakika Haberleri: Malkara'da Eğitime Kar Engeli

Malkara'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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