Malkara'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği kaydedildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:58 Kaynak: İHA
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