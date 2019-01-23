Malkara'da Esnafın, 'Yol Bırakılsın' İsteği
33 dakika önce
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki 14 Kasım Caddesi esnafı, pazarcıların kurduğu tezgahlardan rahatsız olduklarını belirterek geçebilmeleri için yol bırakılmasını istedi.
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesindeki 14 Kasım Caddesi esnafı, pazarcıların kurduğu tezgahlardan rahatsız olduklarını belirterek geçebilmeleri için yol bırakılmasını istedi.
Pazartesi günleri halk pazarının kurulduğu Malkara ilçesi 14 Kasım Caddesi esnafı, pazarcıların dükkanlarının önünü kapattığını ileri sürerek geçiş için boşluk bırakılmasını istedi. Esnaflarından Ali Güreşçi, "Cadde esnafı olarak, pazarcıların yaptıklarının hoş olmadığını ifade etmek istiyoruz. Dükkanımızın önü kapanıyor, geçmeye yer yok. Bize yol bıraksınlar. Dükkanların önünde en az 1 metre yol bırakılmalı. Zabıta
ekiplerinin konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Belediyeye kaç oldu dilekçe verdik, hala bir sonuç yok" dedi.
Bir diğer esnaf Nevzat Tuncer ise, imza toplanıp, belediyeye dilekçe verilmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını savundu. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
Ankara'da Eryaman Stadı, Ankaragücü - Alanyaspor Maçıyla Açılacak
Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı
Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek