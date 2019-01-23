Son Dakika Haberleri: Malkara'da Esnafın, 'Yol Bırakılsın' İsteği

Malkara'da Esnafın, 'Yol Bırakılsın' İsteği

33 dakika önce

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki 14 Kasım Caddesi esnafı, pazarcıların kurduğu tezgahlardan rahatsız olduklarını belirterek geçebilmeleri için yol bırakılmasını istedi.

Malkara'da Esnafın, 'Yol Bırakılsın' İsteği, System.String[]
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki 14 Kasım Caddesi esnafı, pazarcıların kurduğu tezgahlardan rahatsız olduklarını belirterek geçebilmeleri için yol bırakılmasını istedi.

Pazartesi günleri halk pazarının kurulduğu Malkara ilçesi 14 Kasım Caddesi esnafı, pazarcıların dükkanlarının önünü kapattığını ileri sürerek geçiş için boşluk bırakılmasını istedi. Esnaflarından Ali Güreşçi, "Cadde esnafı olarak, pazarcıların yaptıklarının hoş olmadığını ifade etmek istiyoruz. Dükkanımızın önü kapanıyor, geçmeye yer yok. Bize yol bıraksınlar. Dükkanların önünde en az 1 metre yol bırakılmalı. Zabıta ekiplerinin konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Belediyeye kaç oldu dilekçe verdik, hala bir sonuç yok" dedi.

Bir diğer esnaf Nevzat Tuncer ise, imza toplanıp, belediyeye dilekçe verilmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını savundu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

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