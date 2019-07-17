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Malkara'da ev yangını

3 saat önce

Malkara'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Malkara'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Camiatik Mahallesi'nde Yücel Yüncü'ye (34) ait evin penceresinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hele geldi.
İtfaiye, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:58 Kaynak: AA
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