Son Dakika Haberleri: Malkara'da ev yangını
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Malkara'da ev yangını

22 dakika önce

Malkara ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Malkara ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Camiatik Mahallesi Hamam Sokak'ta İsmet Tosun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tosun'un haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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