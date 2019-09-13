Malkara'da ev yangını
22 dakika önce
Malkara ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Camiatik Mahallesi Hamam Sokak'ta İsmet Tosun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tosun'un haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı 7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde yüzde 4,3 arttı Son Dakika: Cari denge Temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi