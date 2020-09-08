Malkara'da ev yangını - Son Dakika

Malkara'da ev yangını

Malkara'da ev yangını Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malkara'da ev yangını TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, gece saatlerinde Kozyörük Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Savaşır'a ait binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerinde konuşan Kozyörük Mahallesi Muhtarı Ahmet Ket, yangın sonucu bina ve mutfak eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

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