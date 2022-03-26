Malkara'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Malkara'da fidanlar toprakla buluşturuldu

26.03.2022 10:16
Malkara'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Malkara ilçesinde "Orman Haftası" kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Malkara ilçesinde "Orman Haftası" kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Nurten-Hüsnü Pullukçu İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Kaymakam Yüksel, ormanların insan hayatı açısından önemli olduğunu, gelecek nesiller için ağaç sayısının artırılması ve korunması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Yurdakul ise gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için ilçeyi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımıza ormanları tanıtarak fidan dikimine alıştırmamız, çevremizi yeşillendirmeye olanak sağlayacaktır. Ayrıca yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınlarına engel olabilmek amacıyla mesire alanlarında ve orman arazilerinde ateş yakmamaya özen gösterelim. Ormanlarımızı koruyalım." dedi.

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Ulaş Yurdakul, orman haftası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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