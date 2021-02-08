Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi - Son Dakika
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Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi

Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi

09.02.2021 00:23

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının iki direği devrildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının iki direği devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Malkara ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Camiatik Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Küçük Sanayi Sitesi arka yolunun kesiştiği mevkide TREDAŞ'a ait yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki iki yüksek gerilim hattı direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Elektrik direklerinin devrilmesiyle enerji kesintisinin yaşandığı bölgede TREDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Çalışma nedeniyle Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümü ile Fethiye Özver Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Devrilen direkleri yeniden dikmek için ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi - Son Dakika
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