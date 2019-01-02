Son Dakika Haberleri: Malkara'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi

Malkara'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Malkara ilçesinde vatandaşlara gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

Malkara'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Malkara ilçesinde vatandaşlara gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

Vakıfidemir Mahallesinde, 18 kişiyeMalkara Eğitim Şube Müdürü Tunç Demir tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Şube Müdürü Cengiz Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada büyük olaylarda can ve mal kaybını en aza indirmek için gönüllü itfaiyecilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Uygulamalı eğitimlerin de verildiğini aktaran Çelik, "Gönüllü vatandaşlara itfaiye kullanım, yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme malzemeleri, trafik kazası müdahale yöntemleri, araç kırım malzemeleri kullanımı, ekip çalışması, kişisel donanım konularında bilgiler verdik. Teorik olarak ta uyguladık. Eğitimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar Ata Tohumları Yeniden Hayat Buluyor

Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:35:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]