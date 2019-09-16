Son Dakika Haberleri: Malkara'da hayvan çiftliğinde yangın
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Malkara'da hayvan çiftliğinde yangın

3 dakika önce

Tekirdağ Malkara ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı, 3 keçi telef oldu, bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Malkara ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı, 3 keçi telef oldu, bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bir ahırın kullanılamaz hale geldiği çiftlikte çok sayıda saman balyası yandı, 3 keçi telef oldu.

Malkara'da hayvan çiftliğinde yangın

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:59 Kaynak: AA
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