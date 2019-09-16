Malkara'da hayvan çiftliğinde yangın
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Tekirdağ Malkara ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı, 3 keçi telef oldu, bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:59 Kaynak: AA
Tekirdağ Malkara ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı, 3 keçi telef oldu, bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bir ahırın kullanılamaz hale geldiği çiftlikte çok sayıda saman balyası yandı, 3 keçi telef oldu.
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