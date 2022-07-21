Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

21.07.2022 14:18
Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HER 1905 yabancı plakalı otomobil sürücüsü İ.B. Malkara istikametine seyir halindeyken, Ahievren Kavşağından karşı istikamete kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan Y.B. isimli kişinin kullandığı 59 LL 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.

Yaralanan Y.B. gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı çıktılar Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı çıktılar
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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