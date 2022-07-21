Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HER 1905 yabancı plakalı otomobil sürücüsü İ.B. Malkara istikametine seyir halindeyken, Ahievren Kavşağından karşı istikamete kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan Y.B. isimli kişinin kullandığı 59 LL 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.