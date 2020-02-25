Malkara'da "İlçe Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Malkara Meslek Yüksek Okulu salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Erkan Karahan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Recep Erbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Kamil Kıspet, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Malkara Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdür Vekili Hüseyin Kanar ve polis memuru Mehmet Tuğrul katıldı.

Kaymakam Karahan, yaptığı açıklamada, toplantıda ilçe genelindeki yatırımların değerlendirildiğini, mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığını, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, gençlerin uyuşturucudan uzak tutacak önemler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri konularının görüşüldüğünü söyledi.