Malkara'da inşaat demiri çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malkara ilçesinde bir inşattan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiatik Mahallesi Tekke Sokak'taki bir inşaattan kamyonla demir çalındığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, olayla ilgili S.A. ve A.Ş.'yi suçüstü yakaladı.
İşlemleri için emniyete götürülen zanlılara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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