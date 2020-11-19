Malkara'da iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malkara'da iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yüksekten düşen maden işçisi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yüksekten düşen maden işçisi yaralandı. Olay, Doğanköy Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı esnada dengesini kaybeden işçi M.C. (19) yaklaşık 2 metre yüksekten düştü. Yaralan işçi M.C. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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