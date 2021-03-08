Malkara'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim - Son Dakika

Malkara'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Tekirdağ'da Malkara İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından okul servis araçları denetlendi.

Tekirdağ'da Malkara İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından okul servis araçları denetlendi. Taşımalı eğitimin yapıldığı bölgelerde yapılan uygulamada, Malkara İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından okul servis minibüsleri denetlendi. Jandarma ekibi, durdurduğu servis minibüslerinde maske, mesafe, HES kodu, evrak, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak, servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Kurallara uyulduğu gözlenirken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

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