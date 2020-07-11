Malkara'da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza - Son Dakika

Malkara'da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Karaidemir Barajı kıyısında usulsüz olarak oltayla balık avı yapan 14 kişiye toplamda 24 bin 276 lira para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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