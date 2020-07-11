Malkara'da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza - Son Dakika

Malkara'da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Karaidemir Barajı kıyısında usulsüz olarak oltayla balık avı yapan 14 kişiye toplamda 24 bin 276 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Karaidemir Barajı kıyısında usulsüz olarak oltayla balık avı yapan 14 kişiye toplamda 24 bin 276 lira para cezası kesildi.

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Malkara İlçe Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karaidemir Su Ürünleri Kooperatifi'nin 5 yıllığına kiraladığı Karademir Barajı sahasında, usulsüz balık avı yapan 14 kişi tespit etti. 14 kişiye, 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereğince toplamda 24 bin 276 lira para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Baraj göletinin 5 yıllığına kiralanması nedeniyle Karaidemir Su Ürünleri Kooperatifi'nin belirlediği alan dışında olta atmanın yasak olduğu vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da kaçak balık avına 24 bin 276 lira ceza - Son Dakika
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