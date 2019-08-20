Son Dakika Haberleri: Malkara'da kaçak kazı iddiası
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Malkara'da kaçak kazı iddiası

54 dakika önce

Malkara ilçesinde tarlasında kaçak kazı yapıldığını iddia eden kişi, jandarmaya başvurdu.

Malkara'da kaçak kazı iddiası, System.String[]
Malkara ilçesinde tarlasında kaçak kazı yapıldığını iddia eden kişi, jandarmaya başvurdu.
Ballı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Aktan, Karakoltepe mevkisindeki tarlasında kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu.
Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.
Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapanların tarlada çukur kazdığını belirterek, "Burada define aramışlar. Bölgede sık sık kaçak kazılar yapılıyor." dedi.
Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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