Malkara'da kaçak kazı iddiası
54 dakika önce
Malkara ilçesinde tarlasında kaçak kazı yapıldığını iddia eden kişi, jandarmaya başvurdu.
Malkara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:02 Kaynak: AA
ilçesinde tarlasında kaçak kazı yapıldığını iddia eden kişi, jandarmaya başvurdu.
Ballı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Aktan, Karakoltepe mevkisindeki tarlasında kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma
ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.
Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapanların tarlada çukur kazdığını belirterek, "Burada define aramışlar. Bölgede sık sık kaçak kazılar yapılıyor." dedi.
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