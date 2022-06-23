Malkara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malkara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi

23.06.2022 11:02
Malkara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi

Malkara Sağlık Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitim programı düzenlendi.

Malkara Sağlık Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitim programı düzenlendi.

Malkara Belediye Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda eğitmen Nesrin Kasrak, katılımcılara bilgi verdi.

Kasrak, şiddetle karşılaşıldığında neler yapılabileceği, şiddet mağdurlarının ve faillerinin şiddet eylemi sonrasında nasıl süreçlerle karışılacağı ve alınabilecek önlemler konularında bilgilendirme yaptı.

Kasrak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı Datça'da 70 kişiye orman yangınıyla mücadele eğitimi verildi Datça'da 70 kişiye orman yangınıyla mücadele eğitimi verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malkara'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte o isim
10:56 Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi
10:52 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
10:04 Yargı ve Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı
09:49 Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-18 operasyonundan kahreden haber! Çatışmada yaralanan 2 askerimiz kaldırıldıkları hastanede şehit oldu
09:47 İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 11:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Malkara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement