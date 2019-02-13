Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kadınlara Eğitim Semineri Verildi

Malkara'da Kadınlara Eğitim Semineri Verildi

6 saat önce

Malkara'da kadınlara "Ebeveyn Eğitim Semineri" verildi.

Malkara'da Kadınlara Eğitim Semineri Verildi, System.String[]
Malkara'da kadınlara "Ebeveyn Eğitim Semineri" verildi.

Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, eğitmen psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim, kadınlara, aile arası iletişim ve aile kültürü gibi konularında bilgiler verdi.

Zayim, Tekirdağ'a bağlı diğer ilçelerde de kadınlarla bir araya gelerek onlara da seminer vereceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kadınlara Eğitim Semineri Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]