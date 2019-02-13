Malkara'da Kadınlara Eğitim Semineri Verildi
6 saat önce
Malkara'da kadınlara "Ebeveyn Eğitim Semineri" verildi.
Malkara
'da kadınlara "Ebeveyn Eğitim Semineri" verildi.
Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, eğitmen psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim, kadınlara, aile arası iletişim ve aile kültürü gibi konularında bilgiler verdi.
Zayim, Tekirdağ
'a bağlı diğer ilçelerde de kadınlarla bir araya gelerek onlara da seminer vereceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:09 Kaynak: AA
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