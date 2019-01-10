Malkara'da Kalorifer Kazanının Patlaması - İki İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesindeki otogarda kalorifer kazanında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi defnedildi.
Ayhan Güven Turan'ın cenazesi, Doluköy Mahallesi'nde öğle vakti, diğer işçi Nihat Alakara'nın cenazesi ise Hacıevhat Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazları sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenlerine ölenlerin ailesi, yakınları ile Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun
, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Jandarma
Bölük Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Dün otogarda meydana gelen kazan patlaması sonucu Ayhan Güven Turan ve Nihat Alakara yaşamını yitirmişti.