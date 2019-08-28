Son Dakika Haberleri: Malkara'da kan bağışı kampanyası
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Malkara'da kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Malkara ilçesindeki kan bağışı kampanyasında iki günde 124 ünite kan bağışında bulunuldu.

Malkara'da kan bağışı kampanyası, System.String[]
Malkara ilçesindeki kan bağışı kampanyasında iki günde 124 ünite kan bağışında bulunuldu.
Kızılay Malkara Şube Başkanı Ömer Meral, yaptığı açıklamada, Çorlu Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.
Kampanya kapsamında iki günde 124 ünite kan toplandığını anlatan Meral, "Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Kan, üretilmesi mümkün olmayan fakat hayat kurtaran hayati bir sıvı. Unutulmasın ki kan veren vatandaşlarımız en az bir insanımızın hayatını kurtarıyorlar." dedi.
15 Temmuz Parkı önüne kurulan çadırlarda kan bağışı yapan vatandaşlara pilav, ayran, soda ve bisküvi ikram edildi, havlu verildi.
Kızılay, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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