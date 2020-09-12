Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Kızılay Malkara ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu Şubesince başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önüne, mobil kan bağışı otobüsü getirildi. Burada vatandaşlardan 58 ünite kan alındı. Kızılay Çorlu Kan Merkezinde görevli Dr. Recep Yeni, yaptığı açıklamada, sağlıklı erkeklerin 3, kadınların ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabileceğini, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını söyledi.

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