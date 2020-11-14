Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay Malkara ve Çorlu Kızılay Kan Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önüne getirilen mobil kan bağışı otobüsünde, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyada 32 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi Dr. Muzaffer Musayev, gazetecilere, sağlıklı erkeklerin üç ayda, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabileceğini söyledi.

Musayev, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını kaydetti.