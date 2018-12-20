Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kar Kalkıyor

Malkara'da Kar Kalkıyor

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.

Malkara'da Kar Kalkıyor, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Malkara Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde buz ve karla kaplı zemin, vatandaşların ve araçların daha iyi ulaşım sağlaması amacıyla belediye ekiplerinin çalışması sonrası temizlendi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum 12 Yıldır 5 Çayını Kaçırmayan Tilkiler İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu Silivri Beyaza Büründü! İlçede Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 13:53:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kar Kalkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]