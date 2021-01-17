Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

17.01.2021 09:25
Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı, System.String[]

Malkara ilçesinde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Malkara ilçesinde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri, Malkara-Şarköy arasındaki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Tüm mahalle yollarının açık olduğu ilçede ana arterler, cadde ve sokaklar temizlendi.

Malkara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, yaptığı açıklamada, kar yağışının ekili alanlara iyi geleceğini, yağışın sürmesini istediklerini ifade etti.

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini         
09:24
Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu         
08:48
WhatsApp 4 yıldır masada olan gizlilik sözleşmesi planıyla ne yapmak istiyor? İşte yanıtı WhatsApp 4 yıldır masada olan gizlilik sözleşmesi planıyla ne yapmak istiyor? İşte yanıtı         
08:22
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
21:01
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 09:46:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei