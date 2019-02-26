Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kar Temizliği

Malkara'da Kar Temizliği

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Malkara'da Kar Temizliği, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Malkara Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının ardından vatandaşların rahat yürüyebilmesi için kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde buz ve karla kaplı zemin, vatandaşların ve araçların daha iyi ulaşım sağlaması amacıyla belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

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