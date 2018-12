Malkara'da Kasap ve Lokantalara Hijyen Eğitimi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kasap ve lokantalara yönelik hijyen eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla Malkara Ticaret Borsası Toplantı Salonunda eğitim verildi.



Eğitime Tekirdağ İl Şube Müdürü Kamil Yaman, Malkara İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Hayrabolu İlçe Müdürü Recep Demirbağ, Şarköy İlçe Müdürü Murat Sönmez Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçesindeki et ve et ürünleri satan iş yerleri ile lokanta sahipleri katıldı.



Veteriner hekimler Erhan Yalçın ve Eda Göktepe, slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara et ve et ürünlerinin saklanma koşulları, lokantalarda, satış merkezlerinde hijyen kuralları, gıda güvenliğinin sağlanması, gıdalarda bulunan biyolojik ve mikro-biyolojik tehlikeler, mikrop bulaşma yolları ve zehirlenme belirtileri konularında bilgilendirmede bulundu.

