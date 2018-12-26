Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kasap ve Lokantalara Hijyen Eğitimi

Malkara'da Kasap ve Lokantalara Hijyen Eğitimi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kasap ve lokantalara yönelik hijyen eğitimi verildi.

Malkara'da Kasap ve Lokantalara Hijyen Eğitimi, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kasap ve lokantalara yönelik hijyen eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla Malkara Ticaret Borsası Toplantı Salonunda eğitim verildi.

Eğitime Tekirdağ İl Şube Müdürü Kamil Yaman, Malkara İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Hayrabolu İlçe Müdürü Recep Demirbağ, Şarköy İlçe Müdürü Murat Sönmez Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçesindeki et ve et ürünleri satan iş yerleri ile lokanta sahipleri katıldı.

Veteriner hekimler Erhan Yalçın ve Eda Göktepe, slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara et ve et ürünlerinin saklanma koşulları, lokantalarda, satış merkezlerinde hijyen kuralları, gıda güvenliğinin sağlanması, gıdalarda bulunan biyolojik ve mikro-biyolojik tehlikeler, mikrop bulaşma yolları ve zehirlenme belirtileri konularında bilgilendirmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran İfade: Oğlunu mu Keseyim, Seni mi? Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor

Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:05:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Kasap ve Lokantalara Hijyen Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]